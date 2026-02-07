C' è il primo oro azzurro Lollobrigida | Questa medaglia è per me stessa

La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi è arrivata, e con essa anche un’immagine che farà il giro del mondo. La campionessa Lollobrigida, con il suo bambino in braccio, ha conquistato il podio e ha detto che quella medaglia è per sé stessa. La scena è diventata subito simbolo di tenerezza e determinazione, mescolando emozioni sportive e momenti di vita privata.

La foto con il suo bimbo in braccio resterà come una delle immagini più tenere di queste Olimpiadi. Non è solo un fermo immagine emotivo: è la sintesi di una storia sportiva e personale che si intrecciano fino a diventare un messaggio. Francesca Lollobrigida festeggia l’oro olimpico nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina nel giorno del suo 35° compleanno, con Tommaso tra le braccia, e mette nero su bianco ciò che spesso viene dato per incompatibile: maternità e altissimo rendimento. "Puoi essere una mamma ed essere anche più forte ", dice in conferenza stampa, rivendicando un percorso costruito passo dopo passo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - C'è il primo oro azzurro. Lollobrigida: "Questa medaglia è per me stessa" Approfondimenti su Lollobrigida Olimpiadi Capolavoro di Francesca Lollobrigida: regala all’Italia il primo oro e a se stessa un record storico. Meloni: orgoglio azzurro. Bravissima! Milano-Cortina, ecco il primo oro azzurro: è di Francesca Lollobrigida Questa sera, a Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano ai Giochi invernali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lollobrigida Olimpiadi Argomenti discussi: C'è un primo accordo per salvare i lavoratori di Woolrich: non ci saranno i trasferimenti unilaterali; Migliori e-commerce food, al primo posto in Italia c’è Just Eat, seguito da Deliveroo e Nespresso; -4 all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e c’è il primo atleta positivo al doping: è l’azzurra Rebecca Passler; F1 | Vasseur: C'è ancora tanto da fare, ma come primo passo è ottimo. C'è il primo appello del 'semestre filtro' per MedicinaArriva oggi 20 novembre 2025, il primo appello per il cosiddetto semestre filtro di Medicina dopo la riforma dell'accesso alla facoltà. Il secondo appello è fissato il 10 dicembre. Le iscrizioni sono ... ansa.it Milano Cortina, c'è il primo caso di doping. L'azzurra Passler positiva a un controlloL'atleta del biathlon positiva a un controllo fuori competizione. Sarà sospesa. Trovate tracce di letrozolo, sostanza che può ridurre il livello di estrogeni ... msn.com la Repubblica. . Eccezionale impresa di Francesca Lollobrigida, a 35 anni, nel giorno del suo compleanno. L’azzurra ha vinto l’oro – il primo per l’Italia a Milano Cortina – chiudendo i 3000 metri del pattinaggio di velocità in 3’54’’28, che è anche record olimpic facebook #MilanoCortina2026 Giochi Olimpici Invernali 2026 “Il primo #oro per l’Italia è sempre un’emozione. Ancora di più quando arriva da un’atleta della #Difesa. Complimenti a Francesca Lollobrigida, Primo Aviere Scelto dell’ #AeronauticaMilitare, che nel giorno d x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.