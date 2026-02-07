Cavi tranciati sulla Bologna-Padova | la pista del sabotaggio e l’indagine per terrorismo

La procura di Bologna ha aperto un’indagine dopo che questa mattina sono stati trovati cavi tranciati sulla linea ferroviaria tra Bologna e Padova. Gli investigatori stanno lavorando per capire se si tratta di un atto di sabotaggio e stanno valutando tutte le piste, anche quella del terrorismo. Nessuno si è ancora preso la responsabilità, ma le autorità non escludono niente. La zona è stata messa sotto controllo e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per i 3 episodi dolosi verificatisi questa mattina lungo la rete ferroviaria nazionale. I pm stanno valutando l'ipotesi di terrorismo Questa mattina la circolazione ferroviaria in Italia ha subito enormi ritardi e rallentamenti. A causarli ben tre episodi dolosi lungo la rete ferroviaria nazionale. Le linee coinvolte sono state: l’ordinaria Bologna-Padova, l’Alta velocità sulla stessa tratta e la Bologna-Ancona a Pesaro. Sulla prima linea è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale; sulla seconda, sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e, sulla terza, ha preso fuoco una cabina elettrica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

