Cavi tranciati sulla Bologna-Padova | la pista del sabotaggio e l’indagine per terrorismo
La procura di Bologna ha aperto un’indagine dopo che questa mattina sono stati trovati cavi tranciati sulla linea ferroviaria tra Bologna e Padova. Gli investigatori stanno lavorando per capire se si tratta di un atto di sabotaggio e stanno valutando tutte le piste, anche quella del terrorismo. Nessuno si è ancora preso la responsabilità, ma le autorità non escludono niente. La zona è stata messa sotto controllo e si attendono sviluppi nelle prossime ore.
La procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per i 3 episodi dolosi verificatisi questa mattina lungo la rete ferroviaria nazionale. I pm stanno valutando l'ipotesi di terrorismo Questa mattina la circolazione ferroviaria in Italia ha subito enormi ritardi e rallentamenti. A causarli ben tre episodi dolosi lungo la rete ferroviaria nazionale. Le linee coinvolte sono state: l’ordinaria Bologna-Padova, l’Alta velocità sulla stessa tratta e la Bologna-Ancona a Pesaro. Sulla prima linea è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale; sulla seconda, sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e, sulla terza, ha preso fuoco una cabina elettrica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Treni in ritardo a Bologna per cavi tranciati nel nodo per Venezia, ipotesi sabotaggio e caos
La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina.
Cavi tranciati alla Stazione centrale di Bologna: ipotesi sabotaggio e sospetti su anarchici
Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.
Cavi tranciati e un ordigno sulla Bologna-Padova, ipotesi sabotaggio Olimpiadi. Salvini: Qualcuno vuole male all'ItaliaQuesta mattina la Polfer di Bologna è intervenuta dopo che è stato dato fuoco a uno scambio ferroviario. Il gesto, spiegano gli inquirenti, è presumibilmente doloso, ma non è stato ancora rivendicato. affaritaliani.it
Cavi tranciati e un ordigno sulla Bologna-Padova, ipotesi sabotaggio Olimpiadi. Mit: Episodi inquietanti. Salvini: AttentatoQuesta mattina la Polfer di Bologna è intervenuta dopo che è stato dato fuoco a uno scambio ferroviario. Il gesto, spiegano gli inquirenti, è presumibilmente doloso, ma non è stato ancora rivendicato. affaritaliani.it
Non solo Bologna, con l’ipotesi concreta di un sabotaggio per i cavi tranciati sulla linea per Venezia all’altezza di Castel Maggiore. Ma anche l’ordigno rudimentale individuato sulla linea Bologna-Padova, e un incendio sulla cabina elettrica alla stazione di Pe facebook
