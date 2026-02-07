Catasto incendi aggiornato soddisfazione di La Strada | Strumento di trasparenza
Il catasto incendi comunale è stato aggiornato al 2024, dopo anni di attesa. La Strada ha accolto con soddisfazione questa novità, definendola un passo avanti per la trasparenza. Il documento, che si fermava al 2018, ora permette di avere dati più recenti sui roghi nella zona. La modifica arriva dopo una richiesta insistente del gruppo, che da tempo chiedeva di migliorare questa risorsa. Ora si aspettano benefici concreti per la sicurezza e la prevenzione.
Il catasto incendi comunale, fermo al 2018, è stato aggiornato al 2024 e il gruppo La Strada esprime soddisfazione per un risultato importante, che dà finalmente seguito a una richiesta avanzata con insistenza negli ultimi anni.“Ringraziamo gli uffici comunali - si afferma in una nota - per il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Catasto Incendi
Torre Annunziata presenta il Bilancio POP. Cuccurullo: “Uno strumento di trasparenza e partecipazione”
Conferenza stampa Italiano post Udinese Bologna: «Sapevamo sarebbe stata dura, i gol ci hanno spianato la strada. La giocata di Moro? Una soddisfazione, per questo motivo»
Ultime notizie su Catasto Incendi
Catasto incendi aggiornato dal 2018 al 2024, La Strada soddisfatta: una scelta di prevenzione, trasparenza e responsabilitàIl gruppo La Strada esprime soddisfazione per l’aggiornamento del Catasto incendi comunale, fermo al 2018 e ora aggiornato al 2024, un risultato importante che dà finalmente seguito a una richiesta ... strettoweb.com
Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco: approvato aggiornamento dell’elenco a Reggio CalabriaCon l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, in data 26 gennaio, si è riunita la giunta comunale di Reggio Calabria presso Palazzo San Giorgio per l’esame e l’approvazione dell ... cn24tv.it
Il gruppo La Strada accoglie con favore l’aggiornamento del Catasto incendi comunale, fermo da anni. Uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio, oggi finalmente operativo e consultabile. facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.