Catasto incendi aggiornato soddisfazione di La Strada | Strumento di trasparenza

Il catasto incendi comunale è stato aggiornato al 2024, dopo anni di attesa. La Strada ha accolto con soddisfazione questa novità, definendola un passo avanti per la trasparenza. Il documento, che si fermava al 2018, ora permette di avere dati più recenti sui roghi nella zona. La modifica arriva dopo una richiesta insistente del gruppo, che da tempo chiedeva di migliorare questa risorsa. Ora si aspettano benefici concreti per la sicurezza e la prevenzione.

