Catanzaro vittoria netta su Benevento 75-53 | giallorosse inarrestabili al PalaMiwa e consolidate in campionato

L’Edilizia Innovativa Catanzaro ha dominato la Cestistica Benevento con un netto 75-53 al Pala Miwa, in una partita che ha visto le giallorosse di coach Chiarella imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Il successo, ottenuto oggi, 7 febbraio 2026, alle ore 20:02, rappresenta un’ulteriore conferma del valore della squadra catanzarese e consolida la sua posizione nel campionato. La vittoria, arrivata con un margine di ben 22 punti, non è stata solo una dimostrazione di forza tecnica, ma anche di una solidità tattica che ha permesso alle giallorosse di gestire il match anche nei momenti di maggiore pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Puliservice si conferma leader nel campionato femminile di pallavolo.

La partita tra Cuneo e Conegliano si è conclusa con una vittoria netta delle Pantere, che tornano in campo nel campionato italiano di volley femminile.

