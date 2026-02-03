Calciomercato Milan, quel bianconero è il primo nome di Allegri sulla lista: ecco l’alternativa, i dettagli calcionews24.com
Omicidio a Nizza Monferrato: ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d'acqua calcionews24.com
Milan, Allegri punta un talento della Juventus: ecco l'alternativa in ballo mondosport24.com
Ghali "mai inquadrato": a cosa si attacca la sinistra, fango su Milano Cortina e governo liberoquotidiano.it
Schlager Juve, il Lipsia annuncia la separazione a fine stagione: i bianconeri tentano il colpo. Fissato ... juventusnews24.com
Abilitazione docenti: quanto costa davvero essere competitivi in graduatoria quifinanza.it
Ai domiciliari con il braccialetto, nascondeva coca e crack nel calzino del figlio
Un pregiudicato di 33 anni, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato arre... ► ameve.eu
Franco Bragagna al suo debutto su Sky Sport analizza la cerimonia di Milano Cortina
Franco Bragagna debutta su Sky Sport con un format di analisi quotidiana sui Giochi di Milano Cort... ► digital-news.it
Rottura del menisco esterno per Pajola: le parole del dottor Rocchi
Un caso clinico recente descrive la gestione di una lesione al ginocchio di un atleta, evidenziando ... ► mondosport24.com
Furto e stalking, tre arresti a Firenze
Firenze, 7 febbraio 2026 – Una serie di controlli e interventi da parte dei carabinieri che hanno p... ► lanazione.it
Everdell Duo, la recensione della versione duetto di un best seller mondiale
Everdell Duo è la versione per 1-2 giocatori, dai 10 anni in su, del celebre gioco da tavolo strate... ► metropolitanmagazine
Milano Cortina: con Lilly sport, salute, scienza e sensibilizzazione sull’obesità, prima volta ai Giochi
Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accende l’impegno per la salute, a Milano, c... ► lapresse.it
Omicidio Jlenia Musella, i primi dettagli dall'autopsia: “Fatale una lesione all'aorta”
Fissati i funerali per oggi pomeriggio. Il fratello Giuseppe resta in carcere È stata una minuscola ... ► napolitoday.it
Prima pagina Tuttosport: “Olimpiadi, riaccendete i nostri cuori”
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 7 febbraio 2026. Diamo ... ► pianetamilan.it
Paura per Lajovic, il tennista in ospedale dopo Cile Serbia: sbatte contro una vetrata negli spogliatoi
Dusan Lajovic sbatte contro una vetrata negli spogliatoi subito dopo la sfida di qualificazione per ... ► fanpage.it
LIVE Alle 11.30 la discesa libera maschile: gli azzurri a caccia di una medaglia sulla Stelvio
Ieri nel terzo e ultimo "allenamento ufficiale" prima della gara, i favoriti sono scesi co... ► gazzetta.it
Cantiere da due milioni di euro, al via il ripristino della strada provinciale 85 'Fondovalle Rubicone'
La prossima settimana, tempo permettendo, prenderanno avvio i lavori di ripristino e miglioramento d... ► cesenatoday.it
Il sesso, l’arte e l’addio: il lato segreto del viaggio romano di Goethe
Partire sarà pure un po’ morire, come recita la saggezza popolare, ma dopotutto la morte stessa non ... ► ilfoglio.it
I sondaggi politici sul partito di Vannacci: cosa rischia il centrodestra alle elezioni
Futuro nazionale, lo schieramento fondato da Roberto Vannacci, potrebbe strappare voti al centrodest... ► fanpage.it
Smantellato gruppo dedito allo spaccio di cocaina e hashish
Sotto il coordinamento della procura scaligera, la polizia di Verona ha eseguito una seconda ordinan... ► veronasera.it
Juventus: Yildiz finalmente blindato?
Oggi, 7 febbraio 2026, è il giorno della firma ufficiale per Kenan Yildiz: il talento turco classe 2... ► ilprimatonazionale.i
Sicurezza: M5S, 'fermo incompatibile con risorse Forze Ordine'
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il fermo preventivo di 12 ore è una misura figlia di una visione miope ... ► iltempo.it
Acufene, quel "rumore che non c'è" che colpisce un romano su cinque: cause, sintomi e possibili cure
Le sopracciglia che si aggrottano. La mente che si isola per capire se quel rumore lo stanno sentend... ► romatoday.it
Maltempo, Tarquinia fa la conta dei danni: "Chiesto un tavolo in Prefettura per dare risposte"
Le strade trasformate in fiumi e le campagne sommerse dal fango. Tarquinia fa i conti con le ferite ... ► viterbotoday.it
Osimhen Juve, l’ex Napoli può diventare la soluzione di Spalletti: la suggestione di mercato ad una condizione. Le ultime
di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, i bianconeri puntano il bomber nigeriano per l’estate, ma p... ► juventusnews24.com
Juve, l'annuncio del rinnovo di Yildiz sarà uno show: attesa per la conferenza di Spalletti
Il vero colpo arriva a mercato chiuso, come le migliori sorprese. Più che una firma, il rinnovo di K... ► gazzetta.it
Mariah Carey canta in italiano alle Olimpiadi ma accade l’impensabile: cala il gelo
Nel corso della lunga cerimonia inaugurale, durata circa tre ore, lo stadio San Siro ha ospitato l’... ► tvzap.it
Quattro tumori su dieci sono evitabili: quali sono le due abitudini più pericolose in assoluto
Un nuovo report dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'Agenzia Internazionale per la... ► fanpage.it
Dove rintracciare quel che manca?
Forse solo la nascita conserva il totalmente altro, ossia la memoria di una provenienza. Solo lì pos... ► ilfoglio.it
Dal carcere al museo: al Muse parte il progetto “Articolo 27” che trasforma la pena in opportunità
Quattro detenuti già al lavoro, entro l’anno saranno dieci: formazione, responsabilità e nuove compe... ► trentotoday.it
Si rompe l'impianto di riscaldamento alla "Camerani", da lunedì studenti trasferiti alle scuole Torre e Don Minzoni
In seguito alla rottura della conduttura di adduzione principale dell’impianto di riscaldamento dell... ► ravennatoday.it
Il capo della sicurezza di Crans: "Mai superato l'esame antincendio. Era molto difficile"
Una rivelazione che ha lasciato senza parole chi ieri ha seguito l'interrogatorio di Christophe Bal... ► iltempo.it
Zoe Trinchero, 17 anni, trovata morta nel rio Nizza. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata», minacce a un sospettato
Dramma a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove il corpo senza vita di Zoe Trinchero, una raga... ► leggo.it
Cristina Mazzotti, pericolo di fuga per Giuseppe Calabrò condannato all'ergastolo che aveva prenotato un volo
Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, è sta... ► virgilio.it
Pelle d’asino al Dovizi, la rassegna «Uomini dalle stelle»
Arezzo, 7 febbraio 2026 – Torna «Uomini dalle stelle» la stagione per ragazzi del teatro Dovizi di ... ► lanazione.it
La nuova borsa di lusso di Elettra Lamborghini: è dipinta a mano e costa quasi 40mila euro
Elettra Lamborghini ha approfittato del recente viaggio a Parigi per darsi allo shopping di lusso: e... ► fanpage.it
Speed skating, Davide Ghiotto outsider di lusso in un 5000 olimpico di livello stellare
Domani, alle ore 16:00, il Milano Speed Skating Stadium sarà il teatro della sfida dei 5.000 metri ... ► oasport.it
La maggioranza dei consiglieri si dimette: cade l'amministrazione comunale
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito delle dimissioni dalla carica di 10 consiglieri s... ► napolitoday.it
Ragazza di 17 anni è strata trovata morta, possibile omicidio: la tragedia che scuote il monferratese
Nel cuore della notte un giallo scuote Nizza Monferrato, centro dell’Astigiano, dove una ragazza di ... ► dailynews24.it
«Asilo nido di Piazza Avis: cantiere in difficoltà a pochi mesi dalla scadenza PNRR»
Arezzo, 7 febbraio 2026 – «Asilo nido di Piazza Avis: cantiere in difficoltà a pochi mesi dalla sca... ► lanazione.it
Santarcangelo, una nuova rotatoria sperimentale per rendere più sicuro l’incrocio in viale Lombardia
Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione comunale alla sicurezza della viabilità urbana: è stata c... ► riminitoday.it
Del Genio: “Meglio l’alternanza tra Meret e Milinkovic”
Il tema del portiere continua ad animare il dibattito in casa Napoli. A intervenire è stato Paolo De... ► forzazzurri.net
Grave incidente stradale in Calabria: tre feriti
Un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Strada Statale 106, in Calabria, ha lasciato t... ► ameve.eu
Pd Caserta: dopo 3 anni finisce il commissariamento. Lombardi segretario provinciale, Dell’Aprovitola presidente
Si chiude ufficialmente una lunga fase di transizione durata quasi tre anni. Il Partito Democratico ... ► casertanews.it
A quale geografia appartieni? Le linee invisibili che dividono il mondo
Dal Critical Mineral Dominance Act statunitense alla proposta europea dell’Industrial Accelerator A... ► formiche.net
I momenti più notevoli della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi
La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì e in ge... ► ilpost.it
Biblioteca di Foggia, l’assessora Miglietta risponde al Comitato: “La riapertura è un’assoluta priorità”
L’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta, ha risposto all’appell... ► foggiatoday.it
«Una giocatrice da bar!», disse di lei campione russo Viktor Korchnoj. Invece Judit Polgár è ancora la scacchista più brava al mondo
Dimenticate la deliziosa e irreale Beth Harmon della miniserie con protagonista Anja Taylor-Joy: La... ► iodonna.it
"La pista ciclabile non a norma è pericolosa": Di Paolo mette nero su bianco la sua denuncia sulle criticità dell'impianto ciclopedonale
Diventa una segnalazione ufficiale, scritta nero su bianco, la denuncia dell'ex consigliere comunale... ► chietitoday.it
Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 febbraio 2026
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 8 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno,... ► tpi.it
Riforme: Lega, pronta riforma per introdurre vincolo mandato
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l'articolo 67 d... ► iltempo.it
Il mondiale di Superbike resta su Sky per i prossimi due anni
Sky e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Ca... ► gazzetta.it
Olimpiadi, Laura Pausini canta l'Inno nazionale e il web si divide: "Lo ha rovinato", "La perfezione"
La nota star mondiale ha cantato - di fronte a 80.000 persone - l'Inno di Mameli Tra i grandi o... ► today.it
Sardegna: tra Carnevale, sport, cultura e salute, un weekend ricco di eventi in tutta l’isola.
Il fine settimana in Sardegna si preannuncia un mosaico di eventi, dalle tradizioni carnevalesche a... ► ameve.eu
Milano Cortina: la cerimonia inaugurale ripresa dalla stampa internazionale
Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Tutti i principali quotidiani internazionali hanno dato ampio spazio a... ► iltempo.it
Incidente a Sassano, auto si schianta contro un pilastro: ferito un uomo
Dramma sfiorato, nella serata di ieri, nella frazione Silla di Sassano, dove un'automobile (Mercedes... ► salernotoday.it
Europa, niente panico sul dollaro debole
C’è una tentazione ricorrente, ogni volta che il dollaro si indebolisce: preoccuparsi. Temere fughe... ► ilfoglio.it
Cliorama, Milano diventa il palcoscenico della storia di Renault Clio
Cliorama non è una presentazione tradizionale né una semplice vetrina dedicata a un modello storico... ► ilfattoquotidiano.it
Valentino Rossi guida il tram di Mattarella per Milano Cortina
Un momento chiave nell’avvicinamento alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha visto Valentino... ► mondosport24.com
Schlein: “Il Pd ha una linea chiara, sbaglia chi dà un’idea diversa”
ROMA – Il Pd ha “una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d’accordo o no, ma è sbagliat... ► lopinionista.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (8 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, domenica 8 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cort... ► oasport.it
Epstein e Israele, non solo Barak: nei file anche Le donazioni all’Idf e i favori a Netanyahu
Mentre i media mainstream insistono ossessivamente su presunte connessioni tra Jeffrey Epstein e i... ► it.insideover.com
Nordio: "Se ci sarà un rinvio del referendum sarà breve"
La Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla Giustizia. Slitterà la data? "È a... ► ilgiornale.it
Sospensione idrica per 10 giorni a Castiglione Messer Marino: acqua garantita solo nelle prime ore della mattina
Sospensione idrica a Castiglione Messer Marino da martedì 10 a venerdì 20 febbraio, per lavori di ma... ► chietitoday.it
Matteo Rizzo balla su pattini da Formula 1
"Mi sto preparando alla terza Olimpiade e farlo in casa è unico", dice il pattinatore arti... ► ilfoglio.it
Isola Capo Rizzuto: prestiti illeciti ai clienti nel centro scommesse
Il miraggio di una vincita facile, alimentato da un sistema di prestiti illeciti, si è infranto in ... ► ameve.eu
Referendum: Renzi, 'potevamo risparmiarsi pantomima sulla data'
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Hanno voluto forzare i tempi contro la tradizione e la consuetudine. Anc... ► iltempo.it
Ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: «È stata strangolata». Minacce a un sospettato
Dramma nel cuore della notte a Nizza Monferrato per il ritrovamento del corpo senza vita di una raga... ► leggo.it