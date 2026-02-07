Castel Romano via libera al nuovo ampliamento L' outlet avrà un ettaro di negozi in più

Il nuovo ampliamento di Castel Romano è ufficiale. La società proprietaria, BMG Castel Romano Srl, ha ottenuto il permesso di costruire un ettaro di negozi in più all’interno dell’outlet. L’intervento riguarda un’area già ampliata nel 2013 e ora si prepara a cambiare volto, portando più spazio commerciale nella zona dell’ASI Roma-Latina. La decisione arriva dopo un iter che ha visto l’ok delle autorità e ora mette in moto i lavori per un’altra fase di sviluppo del centro.

L'outlet di Castel Romano si rifà nuovamente il look. Dopo il grande primo ampliamento del 2013, la società proprietaria (la BMG Castel Romano Srl) ha ottenuto il via libera a una nuova edificazione all'interno dell'agglomerato industriale dell'ASI Roma-Latina, sul territorio del comune.

