Cassano All’Ionio Pesce | Giornata contro bullismo utile per osservare realtà

Il 7 febbraio, Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, risuona a Cassano All'Ionio come un campanello d'allarme, un invito a scrutare una realtà sempre più complessa e insidiosa, soprattutto per le nuove generazioni. Stefano Pesce, Consigliere comunale con responsabilità specifiche in materia di politiche sociali, cultura e turismo, ha sottolineato come questa ricorrenza non debba essere relegata a una mera formalità, ma rappresenti un momento di riflessione profonda e di azione concreta per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita. La sua dichiarazione giunge in un contesto in cui il bullismo e il cyberbullismo si manifestano come piaghe sociali, minando il benessere emotivo e psicologico di bambini, ragazzi e, sempre più spesso, anche adulti.

