Caso Bombaci | l’infezione in ospedale che ha stroncato il 66enne
Il caso Bombaci si riaccende dopo la morte di Gaetano Tommaso Bombaci, 66 anni. Il personale medico del reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Papardo di Catania non viene ritenuto responsabile, anche se l’uomo è morto a causa di un’infezione contratta durante il ricovero. La famiglia ha chiesto chiarimenti, ma al momento nessuna responsabilità viene ipotizzata.
Il personale medico del reparto di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Catania non è ritenuto responsabile della morte di Gaetano Tommaso Bombaci, 66 anni, deceduto a seguito di un’infezione contratta durante il ricovero. Questa conclusione, emessa da una perizia medico-legale disposta nell’ambito di un’indagine più ampia sulle morti sospette all’interno della struttura, getta nuova luce su un caso che ha portato al sequestro delle sale operatorie nel novembre del 2024. L’inchiesta, tuttora in corso, mira a fare chiarezza su una serie di decessi che potrebbero essere collegati a criticità igienico-sanitarie all’interno dell’ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu
