Cascone confermato ai Trasporti | anni bui in arrivo per la Campania

Luca Cascone resta alla guida del settore Trasporti in Campania, confermato ufficialmente dopo le voci di cambiamento. La sua posizione, però, non sembra portare novità: le criticità nel sistema regionale di trasporto restano irrisolte. La campagna elettorale si avvicina e, intanto, gli utenti si preparano a vivere altri anni di problemi e disagi.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è una strana coerenza nelle parole di Luca Cascone. È la coerenza dell’immobilismo. Rieletto, anzi confermato, alla presidenza della Commissione Trasporti regionale, Cascone rivendica ancora “ impegno ”, “ lavoro ”, “ miglioramento della vita dei cittadini e delle imprese”. E soprattutto promette di “ proseguire nel lavoro fatto in questi anni”. Ed è qui che nasce il problema. Grosso. Enorme. Perché se questo è il lavoro fatto finora, allora la Campania è condannata a restare ferma. Bloccata. Inchiodata a un sistema di trasporti che sembra uscito da un cinegiornale dell’Istituto Luce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Le commissioni regionali in Campania sono al centro di tensioni politiche, con i deluchiani di

