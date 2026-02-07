Cascone confermato ai Trasporti | anni bui in arrivo per la Campania
Luca Cascone resta alla guida del settore Trasporti in Campania, confermato ufficialmente dopo le voci di cambiamento. La sua posizione, però, non sembra portare novità: le criticità nel sistema regionale di trasporto restano irrisolte. La campagna elettorale si avvicina e, intanto, gli utenti si preparano a vivere altri anni di problemi e disagi.
Tempo di lettura: 2 minuti C’è una strana coerenza nelle parole di Luca Cascone. È la coerenza dell’immobilismo. Rieletto, anzi confermato, alla presidenza della Commissione Trasporti regionale, Cascone rivendica ancora “ impegno ”, “ lavoro ”, “ miglioramento della vita dei cittadini e delle imprese”. E soprattutto promette di “ proseguire nel lavoro fatto in questi anni”. Ed è qui che nasce il problema. Grosso. Enorme. Perché se questo è il lavoro fatto finora, allora la Campania è condannata a restare ferma. Bloccata. Inchiodata a un sistema di trasporti che sembra uscito da un cinegiornale dell’Istituto Luce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Cascone Trasporti
Commissioni regionali Campania, i deluchiani vogliono i Trasporti con Cascone. Ma hanno un problema: il ruolo per Fortini
Le commissioni regionali in Campania sono al centro di tensioni politiche, con i deluchiani di
Cascone il più votato di ‘A Testa Alta’ in tutta la Campania
Ultime notizie su Cascone Trasporti
Argomenti discussi: LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): CONFERMA PRESIDENZA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, NON ERA SCONTATA; Regione, ecco l’intesa per le commissioni: vincono i deluchiani; Regione, intesa sulle commissioni: vincono i deluchiani; Commissioni consiliari Campania, De Luca pigliatutto: A testa alta sarà rilevante in Consiglio regionale.
Regione, intesa sulle commissioni: vincono i deluchianiAccordo sulle commissioni in Regione Campania: due presidenze ai deluchiani. Cascone ai Trasporti, Matera al Bilancio. Malumori nel Pd. stylo24.it
Campania, Cascone confermato alla guida della IV Commissione: focus su mobilità e trasportiStampa È ufficialmente partita la XII legislatura della Regione Campania con la composizione delle commissioni consiliari e la conferma di Luca Cascone alla presidenza della IV Commissione regionale L ... salernonotizie.it
Campania, Cascone confermato alla guida della IV Commissione: focus su mobilità e trasporti facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.