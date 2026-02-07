Carrarese-Sudtirol 0-0 | emozioni e occasioni ma nessun gol

La partita tra Carrarese e Sudtirol si conclude senza reti, ma tra le due squadre c’è stata molta intensità. Sono state create diverse occasioni, ma nessuno riesce a trovare il gol. Le due squadre dimostrano di essere in buona forma e si giocano punti importanti in questa sfida. Finisce così, con il risultato a reti inviolate, lasciando aperto il discorso qualificazioni.

Carrara, 7 febbraio 2026 -Finisce a reti inviolate allo stadio dei Marmi tra Carrarese e Sudtirol, due squadre che confermano il loro ottimo stato di forma. Calabro ripropone la stessa formazione di Venezia con Imperiale al posto dello squalificato Illanes mentre Castori sostituisce a sua volta lo squalificato Tronchin con Frigerio e nel riscaldamento perde Zedadka rimpiazzato da Davì. La partita si sviluppa come da copione nel primo tempo con due squadre molto aggressive e duelli a tutto campo. La Carrarese cerca di più il gioco palla a terra mentre il Sudtirol punta soprattutto sui lanci lunghi e la capitalizzazione delle seconde palle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese-Sudtirol 0-0: emozioni e occasioni, ma nessun gol Approfondimenti su Carrarese Sudtirol Poche emozioni e nessun gol, finisce 0-0 fra Lecce e Lazio Nel match tra Lecce e Lazio terminato 0-0, le due squadre si sono affrontate senza trovare la rete, nonostante alcune occasioni per i padroni di casa. Carrarese in crisi: esame Südtirol decide se salvezza o retrocessione La Carrarese torna a perdere, questa volta contro il Venezia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carrarese Sudtirol Argomenti discussi: Carrarese–Südtirol 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Südtirol, pari senza reti a Carrara: punto prezioso in una gara bloccata; Carrarese - FC Südtirol: prevendita settore ospiti - FC Südtirol - Alto Adige; Serie B. Sudtirol in trasferta allo Stadio dei Marmi di Carrara. Carrarese-Sudtirol 0-0: emozioni e occasioni, ma nessun golCarrara, 7 febbraio 2026 -Finisce a reti inviolate allo stadio dei Marmi tra Carrarese e Sudtirol, due squadre che confermano il loro ottimo stato di forma. Calabro ripropone la stessa formazione di V ... sport.quotidiano.net Diretta/ Carrarese Sudtirol (risultato finale 0-0): spreca El Kaouakibi! (Serie B, 7 febbraio 2026)Serie B, Diretta Carrarese Sudtirol, streaming video tv: ci si gioca tantissimo classifica alla mano in questo match allo Stadio dei Marmi (7 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net Carrarese-Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale https://www.calciomagazine.net/carrarese-sudtirol-diretta-risultato-7-febbraio-2026-239728.html facebook Sudtirol, Castori verso la Carrarese: «Affrontiamo una squadra in grande condizione» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.