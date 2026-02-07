Carrara polemica social | consigliere invoca violenza contro manifestanti chiesto atto di condanna in aula

Un consigliere comunale di Carrara ha scatenato una forte polemica sui social dopo aver scritto un commento che invita alla violenza contro i manifestanti. La sua frase ha suscitato reazioni immediate, con Rifondazione Comunista che ha chiesto un atto di condanna in aula. La vicenda ha acceso il dibattito sulla responsabilità dei politici sui social e sulla linea da seguire in casi del genere.

Un consigliere comunale di Carrara è al centro di una bufera politica per un commento apparso sui social media, definito da Rifondazione Comunista un'"istigazione all'odio" e una violazione del ruolo istituzionale. Il consigliere, la cui identità specifica non è stata divulgata in dettaglio, avrebbe espresso un'opinione particolarmente dura nei confronti dei manifestanti a Torino, scrivendo, secondo quanto riportato, "siete da bruciare vivi". La frase, immediatamente rimbalzata nell'ambito del dibattito locale, ha scatenato l'indignazione del coordinamento comunale di Rifondazione Comunista, che ha chiesto alla sindaca e al presidente del Consiglio di valutare un atto formale di condanna e deplorazione.

