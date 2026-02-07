Caronno e Garbagnate | fissati i funerali di Michele ed Emanuele

I funerali di Michele ed Emanuele sono stati fissati per i prossimi giorni. I due ragazzi sono morti in un incidente a Saronno, tra giovedì e venerdì scorso. La comunità si prepara a rendere loro l’ultimo saluto.

Approfondimenti su Caronno Garbagnate

Due giovani di Caronno Pertusella e Garbagnate sono morti nella notte a Saronno dopo un incidente in viale Europa.

Sono stati programmati per domani, lunedì 29 dicembre alle 15, i funerali di Alano Maffucci, rinomato maestro dell'arte orafa.

Ultime notizie su Caronno Garbagnate

Argomenti discussi: La passione per le auto e il tuning: Caronno Pertusella ricorda Emanuele e Michele, giovani vittime dell'incidente a Saronno; Chi erano i morti nell’incidente di Saronno, il cordoglio di Caronno e del sindaco.

Caronno e Garbagnate: fissati i funerali di Michele ed EmanueleSaranno celebrati nei prossimi giorni i funerali dei due ragazzi morti nel tragico incidente avvenuto a Saronno tra giovedì e venerdì della scorsa ... ilnotiziario.net

Fissati i funerali di Emanuele e Michele, continua l’abbraccio delle comunità di Caronno e GarbagnateSARONNO - CARONNO - GARBAGNATE - Sono stati fissati i funerali di Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due giovani morti nel tragico ... ilsaronno.it

L'Audi sulla quale viaggiavano si è schiantata poco prima delle 2 contro una pianta in viale Europa. I due ragazzi risiedevano a Caronno Pertusella e a Garbagnate Milanese facebook