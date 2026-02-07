Carnevale di Viareggio i carri sfidano il maltempo Confermato il secondo corso

Questa mattina a Viareggio si è tenuto il secondo corso mascherato del Carnevale, nonostante il maltempo. Le nuvole e la pioggia non hanno fermato le sfilate dei carri, che hanno sfidato il brutto tempo per portare avanti la tradizione. Le strade sono state piene di spettatori, anche se molti si sono riparati sotto gli ombrelli. La manifestazione continua, con i carri che attraversano la città nonostante il cielo grigio.

Viareggio (Lucca), 7 febbraio 2026 – Il meteo era incerto alla vigilia del secondo corso mascherato del Carnevale di Viareggio ma purtroppo il tempo ha virato sul brutto. Pioggia a tratti intensa, ma la Fondazione Carnevale ha confermato il corso con inizio alle 17 e, al termine, con il videomapping sulla facciata di Palazzo delle Muse in piazza Mazzini. Carnevale, è tempo di dolci. Ecco 5 ricette tipiche della Toscana Non mancano i messaggi polemici sulla pagina social del Carnevale: in tanti si lamentano e sostengono che fosse meglio rinviare, ma l'organizzazione ha ritenuto che ci fossero gli estremi per far uscire i carri dagli hangar della Cittadella.

