Carnevale di Venezia è il giorno delle 12 Marie | le immagini della storica processione

Questa mattina, Venezia si è riempita di colori e musica per la tradizionale processione delle 12 Marie. Le dodici giovani donne hanno sfilato tra le calli e i canali, attirando occhi e fotografi, prima di entrare in Piazza San Marco. È un momento che rinnova una delle tradizioni più antiche della città, con le Marie che rappresentano simbolicamente la storia e la cultura veneziana.

Durante il secondo fine settimana del Carnevale di Venezia, le dodici Marie, giovani donne scelte per rappresentare la città, hanno sfilato per le strade e i canali prima di fare il loro ingresso in Piazza San Marco in una tradizionale processione storica. Lo spettacolo è una rivisitazione in chiave moderna di un evento storico ispirato al rapimento di 12 future spose nel 1039, quando il Doge Pietro Candiano III governava la città dei canali. Catturate dai pirati, le damigelle furono liberate dalla popolazione. Dal IX secolo in poi, il 2 febbraio di ogni anno – festa della Purificazione della Beata Vergine Maria – venivano scelte le 12 future spose più belle per rappresentare la città.

