Show incredibile al carnevale di Venezia 2026. Venerdì sera all’Arsenale, 17 artisti (tra acrobati, ballerini e giocolieri) hanno dato vita al “Richiamo di Olympia”, un insieme di performance spettacolari che hanno trasformato le acque della città lagunare in un palcoscenico. L’esibizione racconta la storia di un pescatore veneziano, Alvise, che, attratto e guidato dalla voce della musa Olympia, intraprende un viaggio e, dopo aver affrontato cinque prove (Terra, Acqua, Fuoco, Aria ed Etere), torna a Venezia da eroe. Il carnevale di quest’anno è intitolato “Olimpo. Ritorno alle origini dei giochi” per rendere omaggio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carnevale di Venezia 2026, l'incredibile show del "Richiamo di Olympia"

Nel 2026, l'Arsenale di Venezia torna a essere scenario di un suggestivo spettacolo sull’acqua.

Il #CarnevaleVenezia2026 entra nel vivo con il secondo weekend di festa, trasformando la città in un grande palcoscenico tra tradizione, spettacoli e appuntamenti diffusi. Tra i momenti più attesi di oggi c’è la Festa delle Marie: dalle ore 15.00 Venezia rin facebook

La Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia si trasforma in un teatro a cielo aperto. Debutta l’Arsenale Water Show “Il Richiamo di Olympia”, spettacolo inedito del #CarnevaleVenezia2026: un’epopea ispirata ai Giochi Olimpici, tra sfida, sogno e conquista. x.com