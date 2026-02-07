La prima domenica di Carnevale si apre tra allegria e qualche problema. I coriandoli volano ancora in aria, ma già si registrano disagi negli accessi e nelle uscite dal circuito. La giornata si prospetta ricca di eventi, tra cultura e veglioni, anche se le difficoltà di questa mattina hanno preso di sorpresa molti partecipanti.

I primi coriandoli erano ancora sospesi in aria quando, già alla prima domenica, il Carnevale ha dovuto fare i conti con una serie di disagi sugli accessi e sulle uscite dal circuito. Code, percorsi obbligati, varchi congestionati. Un debutto che, per molti, ha avuto il retrogusto dell’inciampo. Le criticità si erano manifestate fin da subito: via Cavour, utilizzata esclusivamente come uscita, ha finito per tagliare fuori una delle principali direttrici di ingresso, con effetti evidenti non solo sulla gestione dei flussi ma anche sul tessuto commerciale. Una scelta che ha penalizzato i negozi della via, riducendo passaggi, soste e occasioni di acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, altra giornata ricca: cultura e veglioni

Approfondimenti su Carnevale Giornata

Il Carnevale è arrivato e porta con sé due settimane di festa tra Fermo e Porto San Giorgio.

Piazza San Marco si riempie di gente e di colori per il primo weekend di Carnevale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carnevale Giornata

Argomenti discussi: Carnevale, altra giornata ricca: cultura e veglioni; Carnevale a Padova e Rovigo: da Prato della Valle a Bottrighe, tutte le feste nelle due province. Il programma; Carnevale di Montespertoli; Imperia, la città in festa per Carnevale: eventi in Banchina Aicardi e al MACI- Villa Faravelli.

Carnevale, altra giornata ricca: cultura e veglioniI primi coriandoli erano ancora sospesi in aria quando, già alla prima domenica, il Carnevale ha dovuto fare i ... ilrestodelcarlino.it

Il Carnevale torna protagonista tra borgate e centro cittàColori, musica, tradizione: è Lo Carraixali de l’Alguer, il Carnevale algherese, una storia ricca di partecipazione e creatività che per l'edizione 2026 si ... algheroeco.com

A TIVOLI - IL MALTEMPO BLOCCA UN'ALTRA GIORNATA DEL CARNEVALE Causa maltempo, rimandata, a Tivoli, la sfilata Carnevale prevista per domani pomeriggio. #carnevaleNT #maltempo facebook