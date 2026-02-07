Carnevale a Trento oltre trenta eventi in tutta la città | il programma

Dal 6 al 17 febbraio, Trento si riempie di maschere, musica e dolci. Oltre trenta eventi coinvolgono tutta la città, trasformandola in un grande palcoscenico all’aperto. La gente si riversa per le strade, pronta a godersi il Carnevale in allegria e compagnia.

Lillo a Sanremo. Ma le mille ospitate promozionali rischiano di "rovinare" il Festival Maschere, musica, profumo di dolci e tanta voglia di stare insieme: dal 6 al 17 febbraio il Carnevale trasforma Trento in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il programma, che supera i trenta appuntamenti, coinvolge il centro storico e tutte le dodici circoscrizioni, grazie alla collaborazione delle associazioni locali. Un Carnevale diffuso, pensato soprattutto per le famiglie, che unisce tradizione e creatività e restituisce alla città il gusto della festa condivisa. Il cuore dei festeggiamenti batterà tra piazza di Fiera e piazza della Mostra.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Carnevale Trento

La città si prepara a festeggiare il Carnevale con diversi eventi dedicati ai più piccoli.

È stato pubblicato il programma ufficiale del Carnevale di Putignano 2026, giunto alla sua 632ª edizione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carnevale Trento

Argomenti discussi: Maschere, sfilate, dolci tipici e musica per il Carnevale di Trento / Notizie / Novità / Homepage; Trento si prepara al Carnevale: oltre trenta eventi tra sfilate, maschere e dolci tipici; Carnevale a Trento, torna la sfilata dei carri cancellata dal Covid; Il carnevale torna in città, oltre trenta eventi e la grande sfilata dei carri allegorici: ecco i dettagli del programma.

Trento. Carnevale 2026: gli appuntamentiSarà un carnevale diffuso quello che dal 6 al 17 febbraio animerà il centro storico e le dodici circoscrizioni ... secolo-trentino.com

Carnevale a Trento, torna la sfilata dei carri cancellata dal Covid.Dopo lo stop dovuto al Covid, a Trento torna la tradizionale sfilata dei carri: date, percorso e misure di sicurezza per il pubblico. agenziagiornalisticaopinione.it

Quale creatura del bosco vorresti essere Volpe baffuta, coniglio dalle lunghe orecchie, uccello dalle piume appariscenti: travestiti nella creatura selvatica che preferisci e festeggia il Carnevale al MUSE di Trento! INFO nella scheda evento, link nel primo co facebook

Ecco il Carnevale di Trento 2026. Un ricco calendario di iniziative dal 6 al 17 febbraio in centro e nelle circoscrizioni. Qui il programma. x.com