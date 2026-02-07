Carnevale a Monreale iniziative dal 9 al 17 febbraio

Questa mattina l’Amministrazione di Monreale ha annunciato il programma delle iniziative per il Carnevale 2026. Le celebrazioni si svolgeranno dal 9 al 17 febbraio, con eventi pensati per coinvolgere tutta la città. Le strade si riempiranno di maschere, carri e musica, pronti a regalare momenti di allegria alle famiglie. Gli organizzatori promettono una festa ricca di sorprese e tradizioni, per rendere speciale questa edizione.

Monreale (PA) – L’Amministrazione Comunale ha definito il calendario ufficiale degli eventi dedicati al Carnevale 2026. Dal 9 al 17 febbraio, il territorio di Monreale ospiterà un programma di iniziative rivolte ai più piccoli e alle famiglie, interessando il centro storico e le frazioni di San Martino, Villa Ciambra, Aquino, Pioppo e Grisì. Le celebrazioni prenderanno avvio presso i plessi scolastici dell’ICS Margherita di Navarra, per poi proseguire nelle piazze principali con laboratori, sfilate e spettacoli. L’Amministrazione Arcidiacono ha posto particolare attenzione alla distribuzione territoriale degli eventi, estendendo i festeggiamenti fino alla frazione di Grisì, con attività dedicate in particolare ai bambini e ai ragazzi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

