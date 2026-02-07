Questa mattina l’Amministrazione di Monreale ha annunciato il programma delle iniziative per il Carnevale 2026. Le celebrazioni si svolgeranno dal 9 al 17 febbraio, con eventi pensati per coinvolgere tutta la città. Le strade si riempiranno di maschere, carri e musica, pronti a regalare momenti di allegria alle famiglie. Gli organizzatori promettono una festa ricca di sorprese e tradizioni, per rendere speciale questa edizione.

Monreale (PA) – L’Amministrazione Comunale ha definito il calendario ufficiale degli eventi dedicati al Carnevale 2026. Dal 9 al 17 febbraio, il territorio di Monreale ospiterà un programma di iniziative rivolte ai più piccoli e alle famiglie, interessando il centro storico e le frazioni di San Martino, Villa Ciambra, Aquino, Pioppo e Grisì. Le celebrazioni prenderanno avvio presso i plessi scolastici dell’ICS Margherita di Navarra, per poi proseguire nelle piazze principali con laboratori, sfilate e spettacoli. L’Amministrazione Arcidiacono ha posto particolare attenzione alla distribuzione territoriale degli eventi, estendendo i festeggiamenti fino alla frazione di Grisì, con attività dedicate in particolare ai bambini e ai ragazzi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Carnevale a Monreale, iniziative dal 9 al 17 febbraio

Approfondimenti su Monreale Carnevale

Dal 7 al 17 febbraio, Ikea di Ancona organizza una serie di eventi gratuiti dedicati ai bambini per celebrare il Carnevale.

Udine si prepara a rivivere il Carnevale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Monreale Carnevale

Argomenti discussi: San Gavino Monreale celebra i quarant’anni del suo Carnevale storico; Monreale festeggia il Carnevale: sfilata in maschera, musica e balli a Villaciambra e Malpasso; Il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni: San Gavino Monreale pronta ad ospitare una grande edizione; San Gavino Monreale festeggia il 40° Carnevale storico: due appuntamenti promossi dalla Pro Loco per bambini e famiglie.

San Gavino Monreale festeggia il 40° Carnevale storico: due appuntamenti promossi dalla Pro Loco per bambini e famiglieSan Gavino Monreale si prepara a vivere un’edizione speciale del Carnevale storico sangavinese, che nel 2026 celebra il traguardo dei quarant’anni. Oltre la tradizionale sfilata dei carri di cartapest ... sangavinomonreale.net

Il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni: San Gavino Monreale pronta ad ospitare una grande edizioneDal 12 al 17 febbraio San Gavino Monreale celebra un’edizione storica tra sfilate, eventi per bambini, il ritorno del Carnevale Diocesano e la grande parata regionale di domenica 15 febbraio. San Gavi ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Mondello si prepara a vivere una giornata di festa dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con il Carnevale pronto ad animare la borgata palermitana Leggi la notizia e tutti i dettagli qui e nei commenti https://www.monrealepress.it/2026/02/06/anche-a-mondell facebook