carnevale a monreale iniziative dal 9 al 17 febbraio

Questa mattina a Monreale è stato presentato il programma ufficiale delle iniziative per il Carnevale 2026. L’amministrazione comunale ha annunciato le date e le attività che si svolgeranno dal 9 al 17 febbraio, invitando tutti i cittadini e i visitatori a partecipare. Le strade si riempiranno di colori, musica e maschere, con eventi pensati per grandi e bambini. La città si prepara a vivere una settimana di festa, con sfilate, laboratori e spettacoli in piazza.

Monreale (PA) – L’Amministrazione Comunale ha definito il calendario ufficiale degli eventi dedicati al Carnevale 2026. Dal 9 al 17 febbraio, il territorio di Monreale ospiterà un programma di iniziative rivolte ai più piccoli e alle famiglie, interessando il centro storico e le frazioni di San Martino, Villa Ciambra, Aquino, Pioppo e Grisì. Le celebrazioni prenderanno avvio presso i plessi scolastici dell’ICS Margherita di Navarra, per poi proseguire nelle piazze principali con laboratori, sfilate e spettacoli. L’Amministrazione Arcidiacono ha posto particolare attenzione alla distribuzione territoriale degli eventi, estendendo i festeggiamenti fino alla frazione di Grisì, con attività dedicate in particolare ai bambini e ai ragazzi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

