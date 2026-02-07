Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere

Il Carnevale 2026 nel Lazio sta arrivando e porta con sé una serie di eventi da non perdere. A Roma e in altre città della regione, le sfilate e i carri allegorici sono già pronti a svelare le loro maschere più colorate. Da gennaio a febbraio, le strade si riempiranno di musica, allegria e tradizione, coinvolgendo grandi e piccoli in feste di comunità che promettono di essere più vivaci che mai.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l’elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all’uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Una delle iniziative più originali della Capitale. La 5ª edizione del Carnevale Tiberino si svolgerà sabato 14 febbraio, tra acqua e terra, con una sfilata fluviale sul Tevere: partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant’Angelo alle 13.🔗 Leggi su Funweek.it

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carnevale 2026

Argomenti discussi: 3 feste di Carnevale da non perdere nel Lazio per vivere giornate di allegria; È on-line l’Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di contributi a sostegno dei Carnevali storici della Regione Lazio - Edizione 2026; Carri allegorici, sfilate e polenta fumante: i borghi del Lazio da non perdere con i bambini; Sagre nel Lazio a febbraio, idee per un grande inverno.

Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdereDai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e ... funweek.it

Carri allegorici, sfilate e polenta fumante: i borghi del Lazio da non perdere con i bambiniCome festeggiare il Carnevale nel Lazio nel we del 7-8 febbraio 2026? Tra borghi, sfilate, sagre di polenta e mercatini, appuntamenti imperdibili per famiglie, coppie e amanti delle tradizioni. nostrofiglio.it

Weekend nel Lazio: preferisci una sagra vera con polenta fumante o un Carnevale con carri e sfilate Dove vai il 7-8 febbraio facebook

#Pontecorvo è il regno del Peperone di Pontecorvo DOP e del Carnevale. Il Carnevale di Pontecorvo è uno dei 4 Carnevali storici del Lazio, la prima edizione risale al lontano 1952. Il costume ufficiale è Burlicchio vestito da Arlecchino. visitlazio.com/pontecor x.com