Carceri Spp | Già +700% evasioni in primo scorcio 2026
Firenze, 7 febbraio 2026 - In poche ore, due detenuti sono evasi dagli ospedali di Pisa e Venezia. Sono stati subito ripresi grazie all'intervento rapido del personale penitenziario. Nello stesso periodo, un altro detenuto, conosciuto come il killer delle prostitute, ha tentato di scappare dal carcere di Firenze, ma è stato catturato dagli agenti. I dati sono chiari: nel primo scorcio del 2026, le evasioni sono aumentate del 700 per cento. La situazione dimostra come il controllo dei detenuti pesi troppo sul personale, che
