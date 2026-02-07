Capannori | cadavere di una donna in un ruscello

Questa mattina, un passante ha trovato il corpo senza vita di una donna in un ruscello vicino all’osservatorio astronomico di Vorno, nel comune di Capannori. La polizia è arrivata sul posto e sta cercando di capire chi sia e cosa possa aver causato il decesso. Al momento, non ci sono dettagli sulle sue generalità e le cause della morte sono ancora da chiarire. La zona è stata messa sotto sequestro, e le indagini sono in corso.

I soccorsi sono stati chiamati alle 14: due escursionisti, mentre stavano camminando lungo un sentiero hanno visto un corpo in posizione prona nell’acqua del ruscello. Subito sono stati arrivati i soccorsi: sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca e il Soccorso alpino, che hanno costatato il decesso della donna. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, subito rimandato indietro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Capannori: cadavere di una donna in un ruscello Approfondimenti su Capannori Ruscello Donna trovata morta in un ruscello, il corpo scoperto da due escursionisti Una donna è stata trovata morta in un ruscello vicino all’osservatorio astronomico di Vorno, in provincia di Lucca. Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna a Martina Franca Nella periferia di Martina Franca, in provincia di Taranto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna sotterranea. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Capannori Ruscello Cadavere di una sconosciuta nella via Padova del degradoTra le periferie, sicuramente la più eterogenea sotto molteplici aspetti, quella che gravita attorno a via Padova. Al punto che ci vanno davvero molto cauti gli investigatori - i carabinieri della ... ilgiornale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.