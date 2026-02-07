Cantiere edile irregolare lungo via Toledo | intervengono i vigili

Questa mattina i vigili della Polizia locale di Napoli sono intervenuti in via Toledo per controllare un cantiere edile. Hanno scoperto che il cantiere, che stava effettuando lavori di manutenzione alle facciate di un edificio, operava in modo irregolare. Gli agenti hanno verificato le violazioni e ora si aspetta una soluzione ufficiale.

Agenti della Polizia locale di Napoli dell'Unità operativa Avvocata sono intervenuti questa mattina in via Toledo, accertando irregolarità all'interno di un cantiere edile allestito per la manutenzione delle facciate di un fabbricato. Durante le verifiche, gli agenti hanno constatato che i lavori.

