Canavese | droga dalla Calabria scoperto un hub di ‘ndrangheta con 430 kg di stupefacente e 17mila euro

I Carabinieri hanno smantellato un grande traffico di droga nel Canavese. Hanno trovato 430 chili di stupefacente proveniente dalla Calabria e 17mila euro in contanti. L’indagine ha rivelato un vero e proprio hub gestito dai clan calabresi, in particolare quelli dell’Aspromonte. La droga arrivava dal Sud e veniva distribuita nel Nord Italia. L’operazione è ancora in corso, ma già si sa che si tratta di un colpo importante contro la criminalità organizzata.

L’ombra lunga dei clan calabresi, in particolare quelli dell’Aspromonte, si allunga sul Canavese, una zona del Piemonte dove un ingente traffico di stupefacenti è stato scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri. Oltre 430 chili di droga, tra marijuana e hashish, panetti termosaldati, ovuli pronti per lo spaccio e ben 17.000 euro in contanti sono stati sequestrati in un capannone a Leinì, trasformato in un vero e proprio magazzino per la distribuzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, scattata all’alba del 29 gennaio, non si limita a un semplice giro di spaccio locale, ma solleva forti sospetti su un’organizzazione più complessa, con radici profonde nella ‘ndrangheta della Locride e una capillare rete di distribuzione che mira a inondare le piazze di spaccio dell’intero Nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

