canada e francia aprono i loro consolati in groenlandia un messaggio a trump

Canada e Francia aprono i loro consolati a Nuuk e inviano un messaggio a Trump. I rappresentanti diplomatici dei due paesi hanno inaugurato le sedi ufficiali nella capitale groenlandese, segnando un passo importante in un'area strategica. Per ora sono gli unici a farlo, mentre Donald Trump continua a mostrare interesse per il territorio artico. La mossa di Ottawa e Parigi sembra voler rafforzare la presenza e l’attenzione internazionale sulla Groenlandia.

Arrivano a Nuuk i rappresentanti diplomatici di Francia e Canada per inaugurare i rispettivi consolati in Groenlandia - come da annunci - e sono i primi e per ora unici ad aprire le sedi diplomatiche tra i Pesi alleati del territorio artico che è parte della Danimarca, ma su cui aleggiano ancora le mire di Donald Trump. Perché, dopo settimane di tensioni, botta e risposta e incontri a livello Ue e Nato per arginare l’escalation quantomeno verbale, un accordo sarebbe stato trovato ma i dettagli non sono stati resi pubblici. Dopo le minacce o le minacciate intenzioni dell’amministrazione Trump di ‘acquisire’ o ‘acquistare’ la Groenlandia, gli Usa hanno infatti nei giorni scorsi stipulato un accordo quadro con il segretario generale della Nato Mark Rutte per garantire una maggiore influenza statunitense sul territorio, l’intesa prevede anche la costituzione di un gruppo di lavoro Usa-Danimarca- Groenlandia per discutere le preoccupazioni di Washington in materia di sicurezza nell’Artico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

