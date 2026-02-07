Campania allerta meteo | rischio frane e smottamenti su zone montane e collinari fino a domenica

La regione Campania si trova sotto una nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile. Fino a domenica, si prevedono possibili frane e smottamenti nelle zone montane e collinari. Le autorità invitano i residenti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza.

La Campania è sotto la morsa di una nuova allerta meteo, diramata questo sabato 7 febbraio dalla Protezione Civile regionale, che mette in guardia contro il rischio idrogeologico localizzato. L'avviso, valido dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani, domenica 8 febbraio, interessa diverse aree del territorio campano, già provate dalle precipitazioni dei giorni scorsi, rendendo i terreni saturi e fragili. La situazione desta preoccupazione soprattutto nelle zone montuose e collinari, dove il pericolo di frane, smottamenti e caduta massi è considerato particolarmente elevato. L'allerta, di livello Giallo, si estende a porzioni significative della regione, richiedendo ai comuni coinvolti di attivare immediatamente le procedure di protezione civile.

