La provincia di Lecco cambia volto. Nella zona montana aumentano di sette i Comuni riconosciuti come montani, anche se alcuni di questi hanno poco di montagna e più di pianura. La decisione ha portato a un rinnovamento nella mappa amministrativa locale, con effetti ancora da capire.

La politica cambia la geografia della provincia di Lecco e non solo. Nel Lecchese ci sono 7 nuovi Comuni montani, sebbene alcuni di essi di montano abbiano ben poco. Sono Airuno, Barzanò, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Sirtori, Viganò e Lecco. Si aggiungono ai 47 Comuni che lo erano già: Abbadia lariana, Ballabio, Calolziocorte, Carenno, Cesana, Civate, Colle, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Lierna, Malgrate, Mandello del lario, Monte Marenzo, Olginate, Oliveto, Pescate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina, Colico, Cortenova, Crandola, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino, Introbio, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Varenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cambio di geografia boomerang. Comuni montani con il segno più. Aumentano di sette nel Lecchese

L'Abruzzo si trova di fronte a un potenziale declassamento di oltre 50 comuni montani, a causa di criteri troppo rigidi che rischiano di far perdere loro lo status di "comune montano".

