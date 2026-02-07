Cambia sesso da donna a uomo all' anagrafe senza terapia ormonale la rettifica riconosciuta dal tribunale di Avezzano

Il tribunale di Avezzano ha riconosciuto la possibilità di cambiare sesso all'anagrafe senza dover seguire un percorso di terapia ormonale. Una decisione che apre nuove strade per chi vuole modificare il proprio sesso anagrafico e non desidera intraprendere trattamenti medici.

Rettifica anagrafica di prenome e genere sull'atto di nascita, senza la necessità di intraprendere una terapia ormonale. A riconoscerla, a una persona non binaria, il Tribunale di Avezzano. Il riconoscimento - con un provvedimento emesso lo scorso 13 gennaio - è arrivato sulla base di un certificato psichiatrico e di una relazione psicologica, senza accertare trasformazioni fisiche indotte né imporre una «transizione medicalizzata». Cambio di genere riconosciuto senza terapia ormonale Il provvedimento - anticipato su Il Centro - afferma così il diritto a non sottoporsi a trattamenti sanitari non desiderati per ottenere il riconoscimento giuridico della propria identità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

