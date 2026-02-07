Calcit | Coding a Maglia | il Pensiero Computazionale… all’Uncinetto

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale. all'Uncinetto!" Un progetto che unisce scuola, territorio e solidarietà La Scuola Primaria "Pio Borri" e la Scuola dell'Infanzia "Acropoli" presentano il progetto "Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale. all'Uncinetto!", un percorso educativo innovativo che intreccia creatività, logica, relazioni e impegno sociale, coinvolgendo bambini e alunni in un'esperienza di apprendimento significativa, inclusiva e solidale. Il progetto, realizzato dalle classi 4A e 4B della Scuola Primaria "Pio Borri" con il coinvolgimento attivo della Scuola dell'Infanzia "Acropoli", si svolgerà da ottobre 2025 a maggiogiugno 2026, in collaborazione con il team docenti, le famiglie, le nonne volontarie, le RSA e il CALCIT, inserendosi pienamente nella prospettiva del Service Learning.

