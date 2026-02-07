Calciomercato Inter LIVE | a lavoro per i rinnovi di Chivu e Dimarco

L’Inter lavora sui rinnovi di Chivu e Dimarco. La società ha incontrato i procuratori dei due giocatori e sta cercando di chiudere le trattative il prima possibile. I tifosi sperano che i due possano restare in nerazzurro e continuare a dare il loro contributo alla squadra. Sul fronte mercato, ci sono anche altre trattative in corso, ma ancora niente di definito. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per gli aggiornamenti ufficiali.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu.

