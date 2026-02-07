Calcio risultati serie A | Verona-Pisa senza gol

Questa sera si è giocata la prima partita della 24ª giornata di Serie A tra Verona e Pisa. La gara si è conclusa a reti inviolate, senza gol. Entrambi gli allenatori, Sammarco e Hijlemark, hanno esordito sulla panchina delle loro squadre. Una partita equilibrata, senza grandi occasioni da rete, che lascia aperte le possibilità per le prossime gare.

Roma, 6 feb. (askanews) – Si chiude senza gol la gara inaugurale della 24^ giornata tra Verona e Pisa, con entrambi gli allenatori Sammarco e Hijlemark al debutto sulle rispettive panchine. Un palo a testa per le due squadre: l’Hellas rimpiange il legno colpito da Orban su punizione, nel finale è Moreo a sfiorare il gol per gli ospiti ma termina 0-0 al Bentegodi. Questi risultati e la classifica di serie A: Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, sabato 7 febbraio ore 18 Genoa-Napoli, ore 20.45 Fiorentina-Torino, domenica 8 febbraio ore 12.30 Bologna-Parma, ore 15 Lecce-Udinese, ore 18 Sassuolo-Inter, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Verona Pisa Calcio, risultati serie A, Verona aggancia il Pisa in coda Dopo la ventunesima giornata di Serie A, Verona e Pisa si trovano in fondo alla classifica con gli stessi punti. Risultati serie A, Pisa aggancia Verona e Fiorentina in coda Dopo la ventunesima giornata di Serie A, Pisa si trova in una posizione di classifica che lo avvicina a Verona e Fiorentina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA: JOYA PER LA ROMA, JUVE CRISI NERA E POLEMICHE (GIORNATA 8) Ultime notizie su Verona Pisa Argomenti discussi: Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming, news; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN. Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it Serie A: Inter-Napoli 2-2, Fiorentina-Milan 1-1, vincono Parma e Lazio. HIGHLIGHTSLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Inter-Napoli 2-2, Fiorentina-Milan 1-1, vincono Parma e Lazio. HIGHLIGHTS ... tg24.sky.it Verona-Pisa 0-0: Cala il buio sul Bentegodi, a braccetto in caduta libera tra i fischi Più che una luce purtroppo, la sfida del Bentegodi riduce al lumicino le speranze salvezza dei nerazzurri, ma anche degli scaligeri. Peggior primo tempo del campionato per lo facebook #Verona- #Pisa finisce pari: i nuovi Sammarco e Hiljemark non si fanno male x.com

