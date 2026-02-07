Calcio Napoli oltre gli errori | 3-2 al Genova
Il Napoli ha battuto il Genoa 3-2 in una partita ricca di emozioni. I partenopei hanno rischiato di perdere, ma Hojlund ha segnato un rigore al 94’ che ha regalato la vittoria in dieci uomini. Domani si torna in campo per le semifinali di Coppa Italia contro il Como.
Incredibile partita: vittoria al 94' in dieci su rigore di Hojlund. Prossima sfida in Coppa Italia martedì 10 febbraio contro il Como per le semifinali. Incredibile Napoli! A Marassi il Calcio Napoli vince col cuore e va oltre gli errori commessi e la solita sfortuna per gli infortuni. Inizia la gara e buongiorno appoggia malissimo a Meret. Il portiere cerca di evitare il tocco ma il VAR richiama l'arbitro. E' rigore Ottima la reazione del Calcio Napoli che con Lobotka e Mc Tominay domina il centrocampo. Bellissima azione del Calcio Napoli che arriva al tiro con Mc Tominay. Sulla deviazione del portiere Hojlund anticipa tutti. 🔗 Leggi su 2anews.it
Napoli, Conte contro il Var: "Errori difficili da accettare, serve onestà per calcio pulito"
Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha commentato gli errori del VAR, sottolineando l'importanza dell’onestà nel calcio.
L'Ifab si riunisce a Londra per ridurre i ritardi nel calcio, ma non gli errori del Var (The Times)
L’International Football Association Board (Ifab) si riunisce a Londra per discutere misure volte a ridurre i ritardi nelle partite di calcio.
