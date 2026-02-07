Calcio Dilettanti | Abete punta su Trofeo Regioni competizione e valori al servizio del territorio

Osvaldo Abete ribadisce il suo impegno per il calcio dilettantistico, puntando sul valore del Trofeo delle Regioni. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha sottolineato come questa competizione rappresenti più di una semplice gara: è un momento di crescita per i giovani e un simbolo di radicamento nel territorio. Abete ha detto che l’obiettivo è valorizzare i valori sportivi e sociali, mantenendo viva la passione per il calcio tra le comunità locali. La data del 7 febbraio 2026 si avvicina, e l’organizzazione si prepara a raff

Il Calcio Dilettantistico tra Competizione e Valori: la Visione di Abete sul Trofeo delle Regioni. Il 7 febbraio 2026, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND), Osvaldo Abete, ha ribadito l'impegno dell'organizzazione nella cura tanto dell'aspetto competitivo quanto di quello sociale del calcio dilettantistico, con un'attenzione particolare rivolta al Trofeo delle Regioni. Questa affermazione, resa pubblica in un momento in cui il movimento sportivo italiano è costantemente sollecitato a conciliare ambizioni agonistiche e principi di inclusione e cittadinanza attiva, assume un significato particolare.

