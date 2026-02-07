Calcio a 5 serie B Gol e qualità per l’Italservice Da Lucrezia ecco Napoletano

Entrare al Pala Megabox e sentire i cori provenienti dalle voci dei bambini. Un sogno che l'Italservice, grazie al tenace lavoro della sua presidente Simona Marinelli e di suo marito Lorenzo Pizza, ha trasformato in realtà. Tramite un progetto condiviso con la Federazione Italiana Calcio a 5 la società pesarese si è infatti garantita fino al termine della stagione la presenza di varie classi di scuole medie ed elementari sui propri spalti. Progetto inaugurato la settimana scorsa da tre classi quinte dell'Istituto Pirandello. Con coreografie, cori e striscioni i giovani tifosi hanno contribuito al successo pesarese per 4 a 2 nel derby contro l'Eta Beta e si sono regalati un pomeriggio di puro divertimento.

