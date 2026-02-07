Calcio a 5 serie B Gol e qualità per l’Italservice Da Lucrezia ecco Napoletano

Da sport.quotidiano.net 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrare al Pala Megabox e sentire i cori dei bambini è una scena che si ripete spesso per l’Italservice. La squadra di calcio a 5 di serie B continua a regalare emozioni, anche grazie ai nuovi acquisti come Napoletano proveniente da Lucrezia. La presidente Simona Marinelli e suo marito Lorenzo Pizza si impegnano per far crescere il club, portando entusiasmo tra i tifosi e giovani sportivi.

Entrare al Pala Megabox e sentire i cori provenienti dalle voci dei bambini. Un sogno che l’Italservice, grazie al tenace lavoro della sua presidente Simona Marinelli e di suo marito Lorenzo Pizza, ha trasformato in realtà. Tramite un progetto condiviso con la Federazione Italiana Calcio a 5 la società pesarese si è infatti garantita fino al termine della stagione la presenza di varie classi di scuole medie ed elementari sui propri spalti. Progetto inaugurato la settimana scorsa da tre classi quinte dell’Istituto Pirandello. Con coreografie, cori e striscioni i giovani tifosi hanno contribuito al successo pesarese per 4 a 2 nel derby contro l’Eta Beta e si sono regalati un pomeriggio di puro divertimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio a 5 serie b gol e qualit224 per l8217italservice da lucrezia ecco napoletano

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B. Gol e qualità per l’Italservice. Da Lucrezia ecco Napoletano

Approfondimenti su Lucrezia Italia

Calcio a 5 serie B. Italservice, una vittoria super. Pesaro accorcia sull’Eta Beta

Nel match di sabato al Pala Megabox, l’Italservice ha conquistato una vittoria importante contro Recanati, con il risultato di 4-1.

Calcio a 5 serie B. Italservice, la beffa arriva alla fine. Eta Beta continua a non perdere

Nel calcio a 5 di serie B, l'Italservice interrompe la serie di vittorie consecutive, venendo sconfitta all'ultimo secondo dalla capolista Cures.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lucrezia Italia

Argomenti discussi: Calcio a 5 Serie A2 Elite girone B.Oggi due anticipi [SEGUI LIVE]; Serie A2 Élite, anticipi: cade il Benevento, capolavoro Italpol. Pari e patta a Lazzaro; Calcio a 5 serie C1 e C2; Calcio a 5 – Serie A2 Élite: un’Elledì in emergenza cade 7-0 con il Montegrappa.

calcio a 5 serieCalcio Serie A: Hellas Verona-Pisa 0-0Il Verona sta vivendo una stagione estremamente complicata: 13 sconfitte in 23 gare hanno portato all’ esonero di Paolo Zanetti, segnando un punto di svolta nel campionato degli scaligeri. rainews.it

calcio a 5 serieCalcio Serie A: l'Hellas Verona esonera Paolo ZanettiIl tecnico di Valdagno non è più l'allenatore dei gialloblù ultimi in classifica, con 14 punti, a pari merito con il Pisa prossimo avversario al Bentegodi ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.