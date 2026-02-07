Calcio a 5 femminile serie A 15^ giornata capolista Cmb spietata

La Cmb non si ferma più. Nella 15^ giornata di Serie A, le ragazze continuano a vincere e allungano la serie positiva, portando a casa la quindicesima vittoria di fila. La squadra di testa si conferma sempre più in vetta, lasciando le inseguitrici a distanza.

La Cmb continua la sua marcia inarrestabile nel campionato di calcio a 5 femminile di Serie A, conquistando la quindicesima vittoria consecutiva e consolidando il suo primato in classifica. Il match valido per la 15ª giornata si è disputato al PalaSaponara di Salandra, dove le lucane hanno superato il Bitonto con un punteggio di 4-2, in una partita combattuta e ricca di emozioni. Un risultato che non fa altro che alimentare l’entusiasmo attorno a questa squadra, capace di dominare il campionato con una continuità impressionante. L’incontro, che si è svolto il 7 febbraio 2026, ha visto la Cmb imporsi fin dalle prime battute, sfruttando al meglio il vantaggio del fattore campo e la determinazione delle sue giocatrici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calcio A 5 Femminile

Nel calcio a 5 femminile, la 15ª giornata di Serie A ha regalato una sorpresa.

La decima giornata della Serie A femminile 2025-2026 ha evidenziato le prestazioni di alcune delle migliori italiane.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calcio A 5 Femminile

Argomenti discussi: Coppa Italia Regionale femminile in corso, seconda giornata nel triangolare; Futsal e formazione: al CST di Montesilvano workshop tecnico con ospiti d’eccezione; Calcio a 5 femminile: vittoria dell’Ennese contro l’Armerina; Coppa Italia Nazionale Serie C Femminile Calcio a 5: Tutto pronto per la prima gara del Triangolare A per le saette dell'Energy Saving.

Calcio a 5 Under 15 femminile – Continua a sognare La Boracifera di Marco Cerbonoeschi nella Winter CupGrosseto – Continua nel suo splendido percorso e nel proprio ottimo momento di forma la formazione di calcio a 5 femminile de La Boracifera allenata da Marco Cerboneschi. Le ragazze della categoria Un ... grossetosport.com

Serie A Calcio a 5 donne: Cagliari, arriva la vice capolista Woman RomaDomani alle 16 al PalaConi le rossoblù, beffate nel finale nelle ultime due gare con Falconara e Altamura ospiteranno la seconda della classe ... calciocasteddu.it

DOMENICA 8 FEBBRAIO ALLE 14.30 ALLO STADIUM LA NOSTRA SERIE B FEMMINILE CONTRO IL VENEZIA La Serie B del Trastevere calcio Femminile guidata da mister Ciferri affronterà domenica pomeriggio il Venezia al Trastevere Stadium: unico prec facebook

Il calcio femminile grande protagonista qui a Pescara, grazie alla sfida di Supercoppa tra @juventusfc e @ASRomaFemminile. x.com