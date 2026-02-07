Calabria SS19 | frana evitata e salvataggio di un cane intrappolato grazie alla prontezza dell’Anas

Questa mattina sulla strada statale 19 in Calabria si è evitata una frana che avrebbe potuto causare problemi seri. I Vigili del Fuoco e l’Anas sono intervenuti prontamente e sono riusciti a mettere in sicurezza l’area. Durante i lavori, un cane rimasto intrappolato è stato salvato grazie alla rapidità e alla collaborazione tra le forze dell’ordine. La giornata si è conclusa con un lieto fine, ma l’episodio mostra ancora una volta quanto siano fondamentali la prontezza e la collaborazione tra le istituzioni in situazioni di emergenza.

SS19, un intervento a tempo debito: Anas e Vigili del Fuoco salvano Giorgio dalla frana. La giornata di oggi, 7 febbraio 2026, ha visto una Calabria segnata da un evento che, al di là delle difficoltà legate al maltempo e alla viabilità compromessa, ha avuto un epilogo decisamente positivo. Mentre le squadre dell'Anas erano impegnate nel ripristino della strada statale 19 "Delle Calabrie", interrotta a causa di una frana, un occhio attento e la prontezza di riflessi hanno permesso di salvare un cane, soprannominato Giorgio, rimasto intrappolato in un'area pericolosa. L'episodio, che si è consumato in poche ore, testimonia come l'attenzione alla sicurezza, in un contesto già fragile come quello di un cantiere post-disastro naturale, possa estendersi ben oltre la mera riapertura al traffico, abbracciando la salvaguardia della vita, animale o umana che sia.

