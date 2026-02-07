Calabria la salute diventa un lusso | 600 mila rinunce e 95 mila prestiti per curarsi

La sanità in Calabria si sbriciola. Nel 2025, 600 mila persone rinunciano alle cure perché non possono permettersele o devono aspettare troppo tempo. Sono numeri che spaventano e che mostrano come la salute diventi un lusso per molti cittadini. La situazione sta peggiorando di anno in anno, lasciando sempre più persone senza assistenza e costrette a trovare soluzioni alternative, spesso con prestiti o ricorrendo a mezzi di fortuna.

Nel 2025 la sanità in Calabria mostra segnali sempre più preoccupanti: centinaia di migliaia di cittadini rinunciano alle cure a causa dei costi elevati o delle lunghe liste d’attesa. Un’indagine recente mette in luce le difficoltà di accesso al sistema sanitario pubblico, la crescente fuga verso.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

