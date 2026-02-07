Calabria | GD Lamezia riparte con Consulta Giovanile e lotta per il voto degli emigrati

Lamezia Terme torna a muoversi con i Giovani Democratici. Dopo mesi di silenzio, i giovani del partito rilanciano con forza la loro presenza, puntando a creare una Consulta Giovanile e a dare più voce agli emigrati calabresi. La città si prepara a un rinnovato impegno, mentre la regione affronta una crescente emigrazione tra i giovani e le difficoltà di far votare gli italiani all’estero. La sfida è aperta, e i giovani non vogliono rimanere a guardare.

Lamezia Terme è teatro di un rinnovato slancio dei Giovani Democratici, che presentano un programma ambizioso incentrato sulla creazione di una Consulta Giovanile e sul sostegno concreto ai cittadini fuori sede, in un contesto politico calabrese segnato da un’emigrazione giovanile in costante crescita e da ostacoli sempre più evidenti all’esercizio del diritto di voto. Dopo un periodo di latenza di sette anni, la sede locale dei GD è stata riaperta, simbolo di una volontà di rilancio che si accompagna al ritorno della Festa dell’Unità e a un incremento del tesseramento giovanile. L’iniziativa, presentata in una conferenza stampa tenutasi oggi, 7 febbraio 2026, mira a dare voce alle nuove generazioni e a contrastare il crescente disinteresse verso la politica, spesso alimentato da un clima di polemiche sterili e da una percezione di lontananza tra istituzioni e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lamezia Terme

La commissione parlamentare, guidata da Nazario Pagano di Forza Italia, ha respinto gli emendamenti che avrebbero permesso ai cittadini fuori sede di votare al referendum.

I Giovani Democratici di Ancona, rappresentati dai consiglieri Edoardo Carboni e Giacomo Petrelli, hanno evidenziato la necessità di un incremento delle forze dell’ordine per affrontare i problemi di sicurezza urbana e disagio giovanile.

