Caja ritrova il sorriso in trasferta la Fortitudo espugna Torino
La Fortitudo Bologna rompe il digiuno in trasferta e ottiene una vittoria importante a Torino. Dopo alcune partite difficili, la squadra di Coach Attilio Caja torna a sorridere fuori casa, battendo la Flats Service Torino con il punteggio di 68-73. La partita si è decisa nel primo tempo, quando la Fortitudo ha imposto il suo ritmo e ha controllato il gioco con lucidità.
La Flats Service Fortitudo Bologna torna a correre lontano dalle mura amiche del PalaDozza. In un campo storicamente ostico come quello di Torino, la banda di Coach Attilio Caja strappa un foglio rosa fondamentale (68-73), frutto di un primo tempo d’autorità e di una gestione lucida dei momenti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Fortitudo Bologna
La Fortitudo blinda il PalaDozza: Estra Pistoia travolta dalla difesa di Caja
La Fortitudo Bologna si prende una vittoria senza problemi contro Pistoia, battendola 81-61 al PalaDozza.
L'Unieuro ritrova il sorriso al Palafiera: pesante vittoria contro Torino con brivido finale
L’Unieuro Forlì torna alla vittoria davanti al proprio pubblico, superando con fatica Torino nel match infrasettimanale.
Occhi sotto stress Ritrova il comfort con Eumill Disponibile su EasyFarma #Eumill #BenessereOcchi #OcchiAffaticati #PausaDigitale #EasyFarma #ParafarmaciaOnline #CuraQuotidiana facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.