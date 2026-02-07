Caja ritrova il sorriso in trasferta la Fortitudo espugna Torino

La Fortitudo Bologna rompe il digiuno in trasferta e ottiene una vittoria importante a Torino. Dopo alcune partite difficili, la squadra di Coach Attilio Caja torna a sorridere fuori casa, battendo la Flats Service Torino con il punteggio di 68-73. La partita si è decisa nel primo tempo, quando la Fortitudo ha imposto il suo ritmo e ha controllato il gioco con lucidità.

La Flats Service Fortitudo Bologna torna a correre lontano dalle mura amiche del PalaDozza. In un campo storicamente ostico come quello di Torino, la banda di Coach Attilio Caja strappa un foglio rosa fondamentale (68-73), frutto di un primo tempo d'autorità e di una gestione lucida dei momenti.

