Cagliari Mazzitelli si racconta | Qui le cose filano Scudetto? Dico Inter Gol alla Juve una gioia immensa Il centrocampista più forte…

Luca Mazzitelli si apre in un’intervista a cuore aperto. Il centrocampista del Cagliari parla della sua stagione e della felicità di giocare in Sardegna. «Qui le cose filano bene», dice, e non nasconde il suo sogno di vincere lo scudetto, anche se ammette che punta all’Inter. Un gol alla Juventus gli ha regalato un’emozione indescrivibile, e il romano di Fleming si definisce uno dei centrocampisti più forti, senza troppi giri di parole.

Cagliari, Mazzitelli si racconta: «Qui le cose filano. Scudetto? Dico Inter. Gol alla Juve una gioia immensa. Il centrocampista più forte.»

Mazzitelli torna sulla vittoria del Cagliari contro la Juve: «Gol? Una gioia immensa. La partita resterà negli annali dei rossoblù» Mazzitelli festeggia il gol che ha deciso la sfida contro la Juventus a Perugia. La Juve si ferma a Cagliari: bianconeri ko 1-0 con un gol di Mazzitelli Nella 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus. Cagliari claim a surprise victory over Juventus

Mazzitelli: «Una gioia immensa il gol contro la Juve! Pisacane mi ha colpito per un motivo e su Gaetano…»Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, si è raccontato in una lunghissima intervista concessa a Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni Luca Mazzitelli, trentenne romano atipico, nato s ... Il Cagliari si gusta un protagonista recente: Luca MazzitelliDa riserva a titolare: Luca Mazzitelli si prende il centrocampo del Cagliari e diventa uno degli uomini chiave nello scacchiere di Pisacane.

