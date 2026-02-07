Cagliari Mazzitelli | Gol alla Juve gioia immensa continuiamo a testa bassa

Luca Mazzitelli ha segnato il gol che ha regalato al Cagliari una vittoria importante a Torino contro la Juventus. Il centrocampista ha detto che è una gioia immensa, ma ha anche aggiunto che la squadra deve continuare a lavorare con determinazione. La partita si è conclusa con un risultato che fa bene alla classifica del club sardo.

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, ha vissuto un sabato di grande soddisfazione, segnato dal gol decisivo nella trasferta di Torino contro la Juventus. La rete, arrivata in un momento cruciale della stagione, ha riacceso le speranze dei sardi e ha portato una ventata di ottimismo nell’ambiente. Mazzitelli, tuttavia, ha immediatamente smorzato l’entusiasmo, sottolineando come il successo non debba illudere la squadra e come sia fondamentale mantenere la concentrazione per affrontare le sfide future. Un monito chiaro, espresso ai microfoni dello Sport, che riflette la consapevolezza di un gruppo determinato a non smarrire la rotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cagliari Juventus

Luca Mazzitelli si apre in un’intervista a cuore aperto.

Mazzitelli festeggia il gol che ha deciso la sfida contro la Juventus a Perugia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

GOL DI MAZZITELLI COLTO IN DIRETTA, COMPRESA INTESA CON GAETANO #cagliari

Ultime notizie su Cagliari Juventus

Argomenti discussi: Lettera d'amore per Luca Mazzitelli e il ruolo del mediano; Il Verona non ha armi e resta in 10: perla Kilicsoy e poker Cagliari; Cagliari-Verona risultato 4-0: Mazzitelli, Killicsoy, Sulemana e Idrissi, gol che sanno di salvezza; Le pagelle di Cagliari-Verona 4-0: Mazzitelli si ripete, Kilicsoy incanta, che ingenuità di Sarr.

Cagliari, Mazzitelli: Gol alla Juve gioia immensa, continuiamo a testa bassaOra lo sbaglio da non fare è pensare di avercela già fatta, sarebbe l’errore più grande, ha aggiunto il centrocampista classe 1995 ... cagliaripad.it

Cagliari, Mazzitelli: «Qui le cose filano. Scudetto? Dico Inter. Gol alla Juve una gioia immensa. Il centrocampista più forte…»Cagliari, Mazzitelli: «Qui le cose filano. Scudetto? Dico Inter. Gol alla Juve una gioia immensa. Il centrocampista più forte…» Luca Mazzitelli, trentenne romano atipico, nato sulla collina Fleming e ... calcionews24.com

Mazzitelli torna su Cagliari Juve Le parole facebook

Cagliari-Verona 2-0 al 45’: due prodezze firmate Mazzitelli e Kiliçsoy x.com