Cagliari con l' iPhone in carcere | gli altri detenuti pagavano per telefonare

Questa mattina gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Uta hanno scoperto che alcuni detenuti pagavano per usare l’iPhone. Durante i controlli, sono stati sequestrati tre cellulari e sono in corso le verifiche per capire chi ci fosse dietro questa rete di traffico. I detenuti coinvolti rischiano sanzioni e, forse, nuove misure di sicurezza. La scoperta mette in luce ancora una volta quanto sia difficile controllare i cellulari all’interno delle carceri.

Prestavano l'iPhone ad altri detenuti e si facevano lautamente pagare le telefonate. Sarebbe questo l'illecito scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Uta, nel cagliaritano. Un'indagine che ha portato al sequestro di tre smartphone, di cui due iPhone 16 e un Motorala, e delle rispettive sim., L'intervento del personale del penitenziario è scattato in orario inusuale, proprio quando i detenuti non si aspettavano controlli di alcun tipo: questo ha permesso di cogliere in flagranza i possessori dei telefoni, smascherando così un sistema illecito che tentava di diffondersi nella struttura.

