Dopo settimane di tensione, il Comune e il gestore del Caffè Concerto non trovano un accordo. Il Tar ha chiesto chiarimenti su una questione che riguarda un milione di euro non incassato. La polemica continua, e ora si aspetta una risposta definitiva per capire come procedere.

La fumata nera nella mediazione tra Comune e gestore del Caffè Concerto conferma una situazione che Fratelli d’Italia denuncia da tempo. Parliamo di una vicenda che riguarda quasi un milione di euro complessivo tra canoni non pagati e utenze: cifre che rappresentano un danno rilevante per la collettività. Lunedì discuteremo in Consiglio comunale la nostra interrogazione proprio per capire come sia stato possibile arrivare a questo punto e perché, per anni, non siano state intraprese azioni efficaci per tutelare le casse pubbliche". A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caffè Concerto, la polemica: "Un milione di euro non incassato. E ora il Tar: servono risposte certe"

L’udienza di mediazione tra il Comune di Modena e il gestore del Caffè Concerto si è conclusa senza accordo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

