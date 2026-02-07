Il Genoa segna due gol grazie a due errori evidenti del suo difensore. Il calcio italiano si chiede se il giocatore riuscirà a riconquistare il posto da titolare, dopo una prestazione così fallosa. Intanto, l’allenatore Conte si prepara a fare delle scelte diverse per la prossima partita.

Non si ferma la spirale negativa di Alessandro Buongiorno. Quello che doveva essere il leader indiscusso della difesa partenopea è incappato in una serata da incubo a Marassi. Contro il Genoa, il centrale azzurro è stato il protagonista in negativo assoluto, regalando due veri e propri assist che hanno spianato la strada ai rossoblù.Il primo pasticcio è arrivato dopo solo quattordici secondi dal fischio d'inizio. Un retropassaggio sbilenco e privo di misura ha involato verso la porta Vitinha, che si è avventato sul pallone costringendo Meret al fallo da rigore. Nonostante il richiamo del Var e il check al monitor di Massa — che sembrava suggerire un contatto meno violento del previsto — il rigore è stato confermato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buongiorno mai così male: due erroracci, due gol Genoa. E Conte lo deve togliere

