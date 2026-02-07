Durante la partita contro il Genoa, Alessandro Buongiorno ha commesso un errore che ha messo in crisi il Napoli. La reazione di squadra e tifosi non si è fatta attendere, e tra i commenti spunta anche un gesto di Antonio Conte. La partita si fa sempre più tesa, e il punteggio potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Gli errori di Alessandro Buongiorno stanno pesando enormemente per il Napoli nella gara contro il Genoa. Il difensore del Napoli ha prima sbagliato il retropassaggio verso Meret che ha portato al rigore che ha aperto la gara dopo pochi minuti, ma le cose non sono migliorate col proseguo della gara. Nella ripresa, infatti, è arrivato un altro errore in impostazione, che ha comportato il gol del 2-2 siglato da Colombo. Gli istanti immediatamente successivi a questo sono particolarmente simbolici dello spirito dello spogliatoio azzurro. La reazione di Buongiorno all’errore: l’accaduto. Antonio Conte ha deciso di sostituire Buongiorno dopo questo secondo e importante errore della sua gara, ma non si tratta affatto di una bocciatura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Buongiorno da horror: la reazione dopo l’errore e la sostituzione, spunta un gesto di Conte

