Buon compleanno Gabriella Cossàr Jas Gawronski…

Oggi è il giorno di tanti auguri, tra cui quelli per Gabriella Cossàr, Nicolò Barella, Vasco Rossi e Melissa Satta. La lista di auguri si allunga con nomi noti del calcio, della musica e dello spettacolo, tutti festeggiano il loro compleanno. Nessuna grande cerimonia, solo tanti messaggi di affetto e congratulazioni sui social e tra amici.

Buon compleanno Gabriella Cossàr, Nicolò Barella, G ianluca Lapadula, Federico Marchetti, Vasco Rossi, Gay Talese, Jas Gawronski, Agostino Saccà, Syusy Blady, Francesco Salvi, Lucio Caracciolo, Gianna Malisani, Beppe Baresi, Sandra Savino, Salvatore Antibo, Emanuela Folliero, Manuela Villa, Eva Riccobono, Melissa Satta, Carlo Sibilia.. Oggi 7 febbraio compiono gli anni: Gabriella Cossàr, manager, artista; Franco Giornelli, attore; Gay Talese, scrittore; Giovanni Binaghi, politico; Jas Gawronski, giornalista, politico; Pietro Perlingieri, giurista, politico; Ezio Gallori, sindacalista. Inoltre, compleanno di: Alfredo Magni, ex calciatore, allenatore; Agostino Superbo, arcivescovo; Carmelo Incorvaia, politico; Vittorio Paravia, imprenditore; Paolo Tigli, politico; Mario Ascheri, storico; Agostino Saccà, giornalista, manager; Giuseppe Picella, ex calciatore Reggiana, Perugia; Valentino Salvoldi, presbitero, scrittore; Sergio Vedovato, politico; Flavio del Barba, ex calciatore; Giancarlo Basili, scenografo; Vittorio Colizzi, virologo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Gabriella Cossàr, Jas Gawronski… Approfondimenti su Gabriella Cossàr Buon compleanno Bruno Cossàr, Luca Protettì, Michèle Mercier… Auguri di buon compleanno a Bruno Cossàr, Luca Protettì, Michèle Mercier e a tutti gli altri festeggiati. “La prof di ripetizione aveve due tette enormi, le prendeva con le mani e le appoggiava sul tavolo. Ero attratto da queste cose gigantesche”: il ricordo di Jas Gawronski Jas Gawronski, giornalista, scrittore e politico italiano di origine polacca, si appresta a celebrare il suo 90° compleanno il prossimo 7 febbraio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.