Bullismo in arrivo l' App per il sostegno online degli studenti

Un’applicazione digitale sta per arrivare nelle scuole italiane per aiutare gli studenti a combattere il bullismo. Psicologi saranno disponibili online, collegandosi con ragazzi tra i 13 e i 15 anni, offrendo supporto attraverso incontri virtuali. Ogni studente potrà usufruire di cinque sessioni durante l’anno scolastico, grazie a un voucher specifico. L’obiettivo è dare ai giovani uno strumento facile da usare per parlare dei loro problemi, senza dover sempre affrontare tutto di persona.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Istituita nel 2017 su iniziativa del ministero dell’Istruzione, rappresenta un'occasione per sensibilizzare sull'impatto di un fenomeno che colpisce milioni di giovani nel mondo e che può avere conseguenze anche tragiche., Con l’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, si avvicina la data di operatività del Servizio di sostegno psicologico dedicato agli studenti, attraverso un’apposita “app”. Il servizio, voluto dal ministero dell'Istruzione e dedicato agli studenti, è volto a individuare tempestivamente situazioni di disagio personale, a favorire il superamento delle fragilità dell’età evolutiva nei contesti scolastici, anche con riferimento a situazioni di svantaggio socioculturale che ostacolano i processi e la partecipazione alla vita della comunità scolastica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha aggiornato sulla situazione del bullismo nelle scuole, evidenziando un calo delle aggressioni e annunciando un incremento di 20 milioni di euro per il sostegno psicologico.

Il report 202425 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete.

