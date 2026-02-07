Un sondaggio di Telefono Azzurro rivela che il 68,5% dei ragazzi italiani ha subito almeno una forma di bullismo o cyberbullismo. I giovani si trovano spesso in difficoltà e chiedono più attenzione da parte delle istituzioni. Le leggi ci sono, ma servono azioni concrete per applicarle davvero e proteggere i ragazzi.

“Le Leggi per contrastare il bullismo e il cyberbullismo ci sono ma è necessario un percorso attuativo che richiede sforzi e coordinamenti. Non basta sicuramente un numero telefonico”. A pronunciare queste parole a ilfattoquotidiano.it è Ernesto Caffo, il presidente dell’associazione che si è fatta conoscere per una linea di ascolto: nel 2025 ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Telefono azzurro da 38 anni è dalla parte dei bambini e dei ragazzi con i fatti. In queste ore, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ha presentato i dati raccolti nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bullismo e cyberbullismo: 68,5% dei ragazzi italiani dichiara di esserne stato vittima – i dati di Telefono Azzurro

Approfondimenti su Telefono Azzurro

La Giornata contro il bullismo porta numeri preoccupanti: nel 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 di cyberbullismo.

Nei primi mesi del 2025, Telefono Azzurro ha registrato un aumento delle segnalazioni di bullismo tra i giovani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Telefono Azzurro

Argomenti discussi: Bullismo e cyberbullismo in crescita, riguarda 2 giovani su 3: può far male come un’arma da fuoco. Per combatterli anche realtà virtuale e visori; MESTRE | BULLISMO E CYBERBULLISMO, L’ALLARME: VITTIMA UN RAGAZZO SU CINQUE; Bullismo e cyberbullismo, coinvolto quasi il 70% dei ragazzi; Dal MUR 2,68 milioni di euro destinati all’INGV.

Bullismo e cyberbullismo in crescita, riguarda 2 giovani su 3: può far male come un’arma da fuoco. Per combatterli anche realtà virtuale e visoriIl 7 febbraio si celebra la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, un fenomeno che anziché ridursi tende ad ampliarsi, coinvolgendo soprattutto i giovani. Istituita nel 2017 su iniziativa del ... tecnicadellascuola.it

Bullismo e cyberbullismo, vittime 7 adolescenti su 10. Ma non lo dicono (quasi mai)«I miei compagni scherzano, scherzano ma certe cose mi fanno sentire stupida». Alcune volte i compagni deridono Maria, altre le danno un pugno: «è confidenziale», ma è anche doloroso. In occasione del ... msn.com

Il bullismo e il cyberbullismo non sono “ragazzate” o "scherzi". Non sono virtuali. E non finiscono quando si spegne uno schermo. Nel 2025 centinaia di bambini e adolescenti si sono rivolti a Telefono Azzurro per chiedere aiuto. Molti altri restano in silenzio, pe facebook

La testimonianza di una ragazza di 17 anni ascoltata e assistita dal Telefono Azzurro grazie alle sue linee di ascolto attive e a cui rispondono professionisti x.com