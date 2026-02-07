Bullismo 18 milioni per l’App di sostegno psicologico

Il ministero dell’Istruzione ha stanziato 18 milioni di euro per un’app di sostegno psicologico rivolta agli studenti. L’obiettivo è individuare subito situazioni di disagio e intervenire in anticipo, cercando di prevenire casi di bullismo. L’app sarà disponibile nelle scuole italiane e offrirà supporto immediato a chi ne ha bisogno.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Istituita nel 2017 su iniziativa del ministero dell'Istruzione, rappresenta un'occasione per sensibilizzare sull'impatto di un fenomeno che colpisce milioni di giovani nel mondo e che può avere conseguenze anche tragiche. Intanto è in arrivo una importante novità a supporto degli studenti. Si avvicina infatti la data di operatività del Servizio di sostegno psicologico attraverso un'apposita "app" che dovrebbe partire ai primi di marzo, una volta ottenuto il via libera del Garante della Privacy. Una iniziativa sperimentale finanziata con uno stanziamento da parte del ministero dell'Istruzione, di 18,5 milioni di euro a partire dal 2026.

