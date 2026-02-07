Bucks vincono ancora | Indiana Pacers sconfitti

I Milwaukee Bucks hanno battuto ancora i Indiana Pacers, questa volta con il punteggio di 105-99. La squadra di Milwaukee ha conquistato la terza vittoria di fila, mantenendo alta la pressione in classifica. I Pacers hanno lottato, ma non sono riusciti a fermare l’onda offensiva degli avversari. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con i Bucks che hanno trovato le energie per chiudere in vantaggio.

Una serata di basket incisiva ha visto i Milwaukee Bucks imporsi sui Indiana Pacers 105-99, fissando una positiva striscia di tre vittorie consecutive e dimostrando la solidità di una squadra che dispone di soluzioni diverse per ogni contesto. La partita ha evidenziato l'apporto di più protagonisti oltre al sostegno del quintetto base, in una cornice di grande equilibrio tra attacco e difesa. Kevin Porter Jr. ha guidato l'attacco dei Bucks con 23 punti accompagnati da 8 assist e 7 rimbalzi, mentre l'assenza di Giannis Antetokounmpo ha dato spazio a una catena di contributi. A referto sono saliti anche Ryan Rollins con 22 punti e il rientro di Bobby Portis, autore di 21 punti dopo due gare saltate per una contusione all'anca.

